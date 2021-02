FC Barcelone : Trincão un 1er but et ce nouveau bolide à 300 000€ pour le fêter

Francisco Trincão est dans un excellent mood. Buteur avec le Barça et désormais avec une blele italienne entre les mains.

Ça lui aura pris un peu de temps, mais voilà une excellente chose de faite pour Francisco Trincão, auteur ce dimanche soir face à Séville du premier but de sa carrière, inscrit sous le maillot du FC Barcelone. Quasiment un an après son transfert, depuis Braga au Barça, contre une indemnité de 31 millions d’euros.

Un but et une supercar pour Francisco Trincão

Libéré, délivré Trincão, le voilà aussi gâté puisqu’il vient de recevoir les clés d’un nouveau bolide. Qui n’est pas une Cupra, du constructeur partenaire de son club. Plus bestial et plus cher, c’est une Lamborghini Huracan EVO. « Evo » pour évolution du moteur V10 de 640 chevaux, que développe la marque au taureau pour emblème.

Un puissant joujou pour l’attaquant du FC Barcelone

C’est donc une cousine de la Huracan, un modèle plébiscité par les footballeurs, dont le partenaire de Francisco Trincão, Renato Sanches. Le milieu du LOSC a la sienne en noir. A 21 ans, c’est un beau cadeau pour l’attaquant du Barça, il lui a été livré par le distributeur, JM automoción, tel que le montre ce partage sur les réseaux sociaux.