FC Barcelone : Trois promesses de campagne du président Laporta

Joan Laporta est de retour aux affaires, à la tête du FC Barcelone.

Ce dimanche, se déroulaient les élections du nouveau président du FC Barcelone. Et c’est Joan Laporta, qui a été élu, avec 54,2 % des voix. Le nouveau patron catalan, a battu ses adversaires Victor Font et Toni Freixa, grâce à une campagne basée sur trois thèmes. Le premier : conserver la star de l’équipe, Lionel Messi. Le suivant : trouver des sources de revenus supplémentaires pour assainir les comptes. Enfin, le dernier visant à féminiser la gouvernance, en adéquation avec le développement de l’équipe féminine du Barça.

Garder Messi

La grande promesse de campagne de Joan Laporta est de conserver Lionel Messi, en fin de contrat cet été. Le dirigeant barcelonais a déclaré après sa victoire « Il y a exactement vingt ans aujourd’hui, un certain Messi débutait avec les jeunes du Barça. Et qu’il soit venu voter aujourd’hui signifie que Leo aime le Barça. Entre tous, on va le convaincre de rester. Un applaudissement pour Messi ! ». Pour la première fois de sa carrière, le capitaine du club s’est déplacé afin de voter aux élections présidentielles du FC Barcelone. En conflit avec l’ancienne direction, il avait menacé de quitter le club l’année dernière, déclenchant un séisme dans le monde du football.

La numérisation du FC Barcelone

Le club catalan est celui qui tire le plus gros bénéfice au niveau de la billetterie, selon une étude de Deloitte. Elle représente 19% de l’ensemble des revenus opérationnels du club en 2020, c’est la proportion la plus forte des grandes écuries européens. Afin de combler ce manque, Joan Laporta espère combler tout ou partie du manque à gagner, grâce au développement du digital. « Compte tenu, de la situation économique du club, j’espère trouver trouver de nouvelles solutions. Il y aura la possibilité de générer de nouveaux revenus grâce au nouveau monde numérique » a souligné l’homme de 58 ans. Le Barça compte près de 222,6 millions de followers sur les réseaux sociaux, ce qui fait de lui, le deuxième club le plus suivi de la planète foot.

La féminisation de la gouvernance

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. Et la question de la féminisation de gouvernance en Catalogne, fait partie des promesses de campagne de Joan Laporta. Leader incontesté du championnat espagnol, l’équipe féminine barcelonaise a obtenu le statut professionnel en 2014. Le nouveau président blaugrana, veut aller encore plus loin, en attribuant des rôles à responsabilité aux femmes, au sein du club, comme il l’a déclaré lors de sa campagne « Une conscience sociale du club m’amène à reconnaître les questions délicates comme celle des genres. Les femmes seront très présentes, tant au sein de la direction que dans les organes exécutifs du club ». Tout un programme que le nouveau patron du Barça va désormais devoir, mettre en application.