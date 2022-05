FC Barcelone : Un nouveau sponsor à 100 M€ sur la manche du maillot blaugrana ?

Quelques semaines après avoir officialisé l’arrivée de Spotify, en tant que sponsor principal du club, le FC Barcelone aurait conclu un partenariat avec Polkadot, d’après le spécialiste du sport business, Lukasz Baczek. La société spécialisée dans le Web3 dépenserait 100 millions d’euros pour apparaître sur la manche du maillot blaugrana. Le contrat s’étendrait sur les cinq prochaines saisons. Ces derniers mois, les Catalans ont montré un intérêt pour le secteur de la blockchain, avec notamment une futur cryptomonnaie estampillée Barça.

Cela fait plusieurs mois que l’entreprise experte dans la blockchain s’est positionnée, sur un éventuel partenariat avec le Barça. Elle devra dépenser 20 millions d’euros par an pour pouvoir apparaître sur le manche de la formation catalane. Depuis le début d’année, Joan Laporta a réussi à négocier deux deals importants pour le club. A partir de l’exercice 2022 – 2023, les deux nouveaux sponsors rapporteront plus de 80 millions d’euros par an. Un montant non négligeable pour l’équipe, dont la dette atteint des sommets.

Confirmed. @Polkadot will become the official sleeve sponsor of #FCBarcelona. The blockchain company will pay €100m over 5 yrs (or €20m a yr) to have its logo printed on the shirts of Barça players. Polkadot (DOT) will replace Beko, sleeve/training deal worth €19m before covid pic.twitter.com/90iRv3DA9O

