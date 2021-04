FC Barcelone : Un premier sponsor chinois pour Ansu Fati

Ansu Fati est à peine majeur, mais déjà des sponsors internationaux s’associent à lui.

Ansu Fati est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Considéré comme le futur du FC Barcelone, l’Espagnol est actuellement blessé. Il est pour l’instant éloigné des terrains de football, c’est donc dans d’autres domaines qu’il excelle en ce moment. D’un point du vu commercial, la pépite de 18 ans a le vent en poupe, et le prouve en signant un contrat de sponsoring avec la société Yunmai. La marque chinoise, se concentre sur le matériel intelligent dans le domaine du sport et de la santé, et produit des balances intelligentes, pour analyser le corps humain. Elle a fait du prodige, une tête d’affiche dans la promotion de ses produits.

Ansu Fati à le vent en poupe

Le Barcelonais, s’est satisfait de cet accord à travers une publication sur Instagram : « La vie est faite de combats, peu importe où vous êtes, ou ce que vous faites. Alors faites comme moi. Rejoignez Yunmai, entrez dans une nouvelle dimension et dépassez votre potentiel athlétique ». Ce n’est pas tout, puisqu’il est dernièrement, devenu ambassadeur, pour la marque automobile Cupra, à seulement 18 ans. De son jeune âge, le Catalan ne doit pourtant pas avoir une grande expérience, au niveau de la conduite de voiture. Un signe, que le Blaugrana, ne manque pas de sollicitations, à l’échelle commerciale.

Le joueur du FC Barcelone est conseillé par Mendes

L’été dernier, Ansu Fati a rejoint Jorge Mendes, l’agent des superstars du foot, dont Cristiano Ronaldo son poulain vedette. Désormais, c’est l’agence Polaris Sport, du Portugais qui gère tout à la fois, ses droits sportifs et d’image. Son ancien président, Josep Bartomeu avait déclaré : « Ansu Fati est un joueur avec une cote importante sur le marché, de nombreux clubs le voudraient mais nous ne souhaitons pas le vendre. Il fait partie des joueurs intouchables » S’il n’est pas encore remis de sa blessure au genou, il continue de faire parler de lui, en dehors des terrains cette fois.