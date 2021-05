FC Barcelone : Un sponsor historique prolonge jusqu’en 2022

Sur le maillot du FC Barcelone, UNICEF le restera au moins la saison prochaine, en plus.

Présent depuis 2006 sur les maillots du FC Barcelone, le sponsor historique des Blaugrana, l’UNICEF, poursuit sa collaboration avec le club catalan jusqu’en 2022. C’est en tout cas ce que nous apprend l’émission El club de la mitjanit de Radio Catalunya, qui indique également que le logo de l’agence de l’ONU, présent encore cette saison sur le maillot du Barça, l’était malgré la non-reconduction de l’accord entre les deux partis à l’été 2020.

Un nouvel accord jusqu’en 2022 mais qui diffère des précédents

Ce nouveau contrat, effectif pour une saison jusqu’à l’été 2022, ne comprend cette fois-ci pas de contrepartie financière. En effet, là où le club catalan payait autrefois la somme d’un million et demi d’euros, pour pouvoir porter l’emblème de l’organisation sur son maillot et l’aider financièrement, le Barça ne s’acquittera, dans cet accord, pas d’une somme donnée. Aux vues de la situation économique des Blaugrana à la suite du contexte sanitaire, l’équipe de la capitale catalane s’est néanmoins engagée à participer et à investir dans des projets sociaux en lien avec la fondation, comme celui d’aider des enfants sans-abris, par exemple, afin de pouvoir afficher le logo de l’UNICEF dans le dos de ses maillots, pour la saison 2021-2022.

Comme évoqué précédemment, l’écusson de l’UNICEF était bel et bien inscrit en dessous du numéro des joueurs barcelonais cette saison, et ce, malgré qu’aucun contrat entre les deux camps n’ait été effectif durant cette période. Un partenariat existait pourtant entre la formation espagnole et l’organisation française, mais celui-ci, signé en 2016, avait prit fin, officiellement, à l’été 2020. A ce moment-là, la crise sanitaire mondiale battait son plein, et toujours selon Radio Catalunya, cette dernière pourrait expliquer le non-renouvèlement du contrat.