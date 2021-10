FC Barcelone : Visite en images du futur Camp Nou à 1,5 milliard d’euros

Le Camp Nou va subir un important lifting.

Les conseils d’administrations changent, le projet évolue, mais la volonté de transformer le Camp Nou, pour le rénover, reste. Joan Laporta, le nouveau président et ses équipes ont dévoilé les grandes lignes du futur Espai Barça, qui prévoit des travaux, sur l’enceinte des joueurs du FC Barcelone, section football. Un projet géant chiffré à près de 1,5 milliards d’euros. Si le calendrier choisi est respecté, le chantier débutera en 2022 et durera trois ans, jusqu’en 2025.

Le FC Barcelone va rénover son Camp Nou

A cette occasion, la capacité de l’écrin blaugrana devrait être portée à 105 000 places, rapporte Sport, pour favoriser l’adhésion des supporters sur liste d’attente. Les places devraient être plus confortables et d’être à l’abri des intempéries. Les loges, elles aussi, devraient gagner en capacité. Située sur l’anneau entre deux étages, elles devraient être doublés, permettant ainsi l’accès à plus de VIP, pour générer plus de recettes de l’hospitalité.

Un stade plus écologique et technologique

Le futur Camp Nou sera écologique (30 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïque seront posés sur le toit), et technologique, avec un écran à 360 degré et la 5G accessible à tous. Côté mobilité, enfin, les 2 000 places de parking seront conservés, mais la part belle sera faite aux véhicules électriques ainsi qu’au deux roues. Le futur Camp Nou est à découvrir en images, via le diaporama ci-dessus.