FC Barcelone x Spotify : tous les détails du contrat à 250 M€

Spotify est le nouveau sponsor majeur du Barça.

C’est une nouvelle qui va venir soulager la direction du FC Barcelone. En proie à des difficultés financières ces derniers temps, les Catalans ont sécurisé, ce mardi 15 mars, en soirée, un partenariat avec Spotify, qui atteint les 250 millions d’euros. La plateforme suédoise deviendra un sponsor principal du club, à partir de la saison 2022-2023, et ce, pour un minimum 4 ans.

Un contrat négocié à 250 M€ sur 4 ans pour le FC Barcelone

Le deal signé par le club catalan comprend le sponsoring des maillots match pour les équipes masculine et féminine pour les quatre prochaines saisons. La marque apparaîtra également sur les tuniques d’entraînement jusqu’à l’exercice 2025-2026. Ce parrainage sur les maillots coûte 57,5 M€ au géant suédois, auquel il faut ajouter les 5 M€ négociés pour le naming du stade, qui s’appellera désormais le Spotify Camp Nou. Au total, un montant d’environ 62,5 M€ sera dépensé chaque année par l’entreprise suédoise.

Ce partenariat aidera le club de se rapprocher de ses fans

“À travers des expériences uniques, ce partenariat nous permettra de continuer à rapprocher le club de ses fans et qu’ils ressentent qu’ils font partie de la famille du FC Barça, affirme Joan Laporta, le président du FCB, dans un communiqué. En combinant deux activités comme le divertissement et le football, cela nous permettra également de nous connecter avec de nouveaux publics dans le monde entier.” De plus, cette association aidera à la transformation des installations du club en une expérience de divertissement de classe mondiale, ouverte sur la ville de Barcelone.

Le but est de permettre aux artistes de Spotify de mieux communiquer

“À partir de juillet, notre collaboration offrira une scène mondiale aux artistes, aux joueurs et aux fans au Camp Nou, indique Alex Norstrom, responsable de l’activité Freemium chez Spotify. Nous avons toujours utilisé nos activations marketing pour faire connaître les artistes et ce partenariat va permettre de donner une nouvelle dimension à cette approche. La mission de Spotify est de libérer la créativité, en aidant les artistes à vivre de leur art et à communiquer avec leurs fans.” Des valeurs qui viennent s’ajouter à la popularité du géant suédois auprès des jeunes générations.

La plateforme vient remplacer Rakuten et Black & Decker sur les maillots

La somme dépensée par Spotify est similaire à celle qu’Accor investit chaque saison pour apparaître sur le maillot du PSG (60 M€). Pour le sponsoring de l’équipe masculine, la plateforme musicale prend la place de Rakuten, le géant japonais de l’e-commerce, qui était partenaire du FC Barcelone depuis 2017. Il rapportait près de 61,5 millions d’euros par an aux Blaugrana. Du côté de la formation féminine, Black & Decker, fabricant américain d’outillages, déboursait 3 millions d’euros par saison pour apparaître sur les maillots.