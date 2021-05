FC Metz : Le club lorrain dévoile un nouveau logo minimaliste

Le nouveau logo du FC Metz.

La Croix de Lorraine sur une couleur grenat. Et le nom du club au-dessus. Et c’est tout. Minimaliste le nouveau logo du FC Metz. Trop regrettent certains sur les réseaux sociaux. Dévoilé ce jeudi en fin de journée par le club, il met en avant la Croix de Lorraine, car elle est hautement symbolique du club messins, pour plus du tiers des fans du club.

La Croix de Lorraine et du grenat pour le logo du FC Metz

Dans son communiqué d’annonce, le FC Metz rappelle qu’il est le seul club autorisé à porter cet emblème, symbole de la Résistance, qu’il ont depuis 1945 et la Deuxième Guerre Mondiale. En même temps que le logo les Grenats ont dévoilé une nouvelle identité graphique qui va les accompagner à compter d’aujourd’hui et dans le futur. « Le Feu Sacré, depuis 1932 », dit la baseline associée.