FC Metz : Plus de 10 M€ de pertes la saison 2021 dernière pour les Grenats

Un peu plus de 10 M€ de pertes pour le FC Metz, au bilan de la saison dernière.

Déficitaire au bilan de sa saison dernière, le FC Metz est comme la majorité des clubs de Ligue 1, contraint de courber l’échine, dans un contexte rendu compliqué par la crise sanitaire. D’un exercice à un autre, les pertes sont sensiblement restées les mêmes sur l’année 2020, au bout d’un championnat alors prématurément achevé en avril, au plus fort de la Covid.

Des pertes équivalentes en 2021 à ce qu’elles étaient en 2020

Au total, au 30 juin 2021, les Grenats accusent un déficit net de 10 388 078 euros, d’après les documents comptables que nous nous sommes procurés à Sportune. C’est 112 890 euros qu’un an plus tôt (10 275 188 €, en 2020). Au bilan dernier, le produit de l’exploitation a pourtant significativement (et logiquement) progressé, au profit du club ; de 29 479 400 euros, à 48 879 010, en 2021. Mais les charges également, dont la masse salariale qui augmente de 17 193 414 € (plus 5 893 240 € de charges sociales), à 21 974 251 € (et 6 923 950 € de cotisations).

Le FC Metz a reçu des aides pour faire face à la crise

Pour faire face à la situation, le FC Metz a reçu les mêmes aides que la plupart des autres clubs. Il a bénéficié d’un Prêt garanti par l’état (PGE), de 4,3 millions d’euros, d’une aide exceptionnelle sur le manque à gagner à la billetterie, d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, des aides au paiement des charges sociales et exonération de charges, du fonds de solidarité et de l’aide aux coûts fixes.