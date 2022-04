FC Metz : Quels sont les sponsors du FC Metz et que rapportent-ils ?

Entre marques et partenaires institutionnels, le FC Metz compte près d’une trentaine de sponsors.

Cela fait désormais quelques années que le FC Metz fait des va-et-vient en Ligue 1. Depuis une décennie, l’équipe peine à s’installer de manière durable en première division française. Après un exercice 2020-2021 encourageant, avec à la clé une 10e position, les joueurs messins sont dans le dur depuis le début de saison, à la lutte pour le maintien. Ces performances en dents de scie ont un impact sur les revenus du club et sur ses recettes de sponsoring.

Quatre niveaux de hiérarchie pour les sponsors du FC Metz

Les Grenats possèdent quatre catégories distinctes de partenaires commerciaux. Kappa, équipementier de Metz depuis la saison 2020-2021, et Car Avenue visible au centre des maillots, sont deux des 13 partenaires premium du club. Les autres commanditaires, au nombre de 11, se séparent en fournisseurs officiels, partenaires médias et transporteur officiel, où seul Autocars Schidler est présent. C’est au début de ce mois de février, que les Grenats ont enregistré leur tout dernier sponsor, Izac, en tant qu’habilleur officiel du club. Au total, plus d’une vingtaine de sponsors ont rapporté quasiment 6 millions d’euros, au FC Metz, lors de la saison 2019-2020.

Une évolution des recettes marquée par les descentes en Ligue 2

Malgré les variations de recettes de sponsoring ces dernières années, il est possible de voir une tendance à la hausse. La constante progression des revenus entre les années 2014, 2016 et 2019 (2,5M€ puis 3,3M€ et enfin 4M€), où le club jouait en Ligue 2, est notable. Sur la dernière décennie, les recettes tirées des sponsors, n’ont jamais dépassé le quart des revenus du club, puisqu’elles ont oscillé entre 16 et 25%. En 2020, le sponsoring pesait 21% des revenus totaux.

Les sponsors du FC Metz cette saison 2021-2022

Partenaires Premium:

Kappa, Car Avenue, Bigben Connected, Region Grand Est, Technitoit, Departement de la Moselle, E.Leclerc Moselle, Axia Interim, Metz Métropole, Malezieux, Nacon, LCR, Rega

Fournisseurs Officiels:

XL Enseignes, Agence Hôtesse Accueil, ABC Location, Coca Cola, Carola, Essi Cristal, Izac

Partenaires Médias:

Direct FM, Le Republicain Lorrain, Vià Moselle

Transporteur Officiel:

Autocars Schidler

L’évolution des recettes du sponsoring au FC Metz