FC Nantes, ASM: Que vaut désormais Willem Geubbels sur le mercato ?

Wilem Geubbels est prêté un an par l’AS Monaco au FC Nantes. Et plus si affinités…

Willem Geubbels est un des nombreux talents du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. En 2018, il quitte le club rhodanien, contre 20 millions d’euros, pour continuer sa carrière du côté de l’ASM. De nombreuses blessures l’ont empêché de poursuivre correctement son développement. Ne bénéficiant pas d’un temps de jeu assez conséquent à son retour, il part en prêt au FCN, durant le dernier mercato estival. Une opportunité pour l’ailier, dont la cote marchande ne fait que baisser ces dernières années.

La contrat de l’ailier avec l’ASM court jusqu’en juin 2023

En presque quatre ans, la valeur de Willem Geubbels sur le marché des transferts a été divisée par 4. D’après Transfermarkt, il est désormais valorisé à 4,5 millions d’euros. Une estimation bien au-dessus de celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 1 et 2 millions d’euros. Le joueur de 20 ans a été prêté chez les Canaris, jusqu’à la fin de saison. Cependant, une option d’achat a été incluse dans les négociations, ce qui pourrait l’éloigner définitivement de l’équipe de la Principauté, où il est actuellement contracté jusqu’en 2023.

Prêté au FCN, Willem Geubbels pourrait y rester plus longtemps

Si le montant officiel de cette option n’a pas été communiqué, certains médias français avancent la somme de 6 millions d’euros, pour l’international espoir français. Dans une interview donnée à France Bleu, il indiquait que Nantes “était le meilleur choix pour relancer” sa carrière, et que venir en aide aux Canaris ne lui “déplaît pas non plus”. S’il a été épargné par les blessures en 2021-2022, le numéro 20 nantais ne s’est toujours pas imposé dans l’effectif d’Antoine Kombouaré, et ce, à quelques mois de sa possible fin d’aventure en Loire Atlantique.