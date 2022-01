FC Nantes : Ça coûterait combien de recruter Moreto Cassama (SDR) ?

Le FC Nantes s’intéresse au profil de Moreto Cassama.

Depuis le début de l’année, le FC Nantes n’a toujours pas enregistré de recrues sur le marché des transferts, malgré trois départs dont deux libres. Une situation qui pourrait bientôt changer si l’on en croit les informations de Foot Mercato. D’après Sébastien Denis, les Canaris s’intéressent au milieu de terrain du Stade de Reims, Moreto Cassama. Le spécialiste indique que l’opération pourrait se faire, via un prêt avec option d’achat estimée entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Moreto Cassama, un profil attrayant pour le FC Nantes

Quand il est parti de Porto pour le Stade de Reims, en janvier 2019, sa valeur marchande n’était que de 350 000 euros, selon Transfermarkt. Trois ans plus tard, le joueur a pris part à plus d’une cinquantaine de matchs en Ligue 1. Assez pour confirmer son talent et pour que sa valorisation se multiplie par 10 selon le portail web allemand. L’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 7 et 10 millions d’euros.

Une concurrence renforcée au Stade Reims lors du mercato hivernal

Le joueur de 23 ans est en contrat avec le SDR jusqu’en juin 2024. Son salaire n’est pas connu mais, selon les estimations de l’Équipe, le milieu de terrain émargerait à moins de 30 000 euros brut mensuels. Sébastien Denis suggère que le possible départ de Moreto Cassama, serait en lien avec l’arrivée de Jens Cajuste, au club rémois, cet hiver. Ce dernier, recruté contre la somme de 10 millions d’euros, serait un concurrent de taille pour le numéro 23 à son retour de la CAN, puisque les deux joueurs occupent des postes similaires.