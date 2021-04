FC Nantes : Combien vaut aujourd’hui Alban Lafont sur le mercato ?

Alban Lafont ne voudrait pas rester à Nantes, mais pas non plus rentrer à Florence.

Prêté depuis un an et demi au FC Nantes, par la Fiorentina, Alban Lafont aurait pris une décision concernant son avenir. D’après les informations de RMC, le gardien de but de 22 ans, souhaiterait quitter le club nantais à l’issue de la saison. Le portier de l’équipe de France Espoirs, a déjà joué près de 60 matches, sous le maillot des Canaris. Auteur de performances irrégulières, en Ligue 1, l’ancien Toulousain reste un joueur premium à son poste, de par son jeune âge et son importante marge de progression. Le jeune homme, n’a pas hésité à montrer son ambition future, dans les colonnes de Ouest-France : « Jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions est magnifique. Cela permet de se confronter aux meilleurs donc ça doit faire partie de ma progression. »

La valeur d’Alban Lafont

Celui qui pourrait se retrouver futur gardien de l’équipe de France A, dans les années à venir, a vu sa carrière ralentir, à la Fiorentina, qui a déboursé 8 millions d’euros pour s’attacher ses services. Même s’il a disputé 34 rencontres en Série A, lors de la saison 2018-19, avec la Viola, ses performances n’ont pas totalement convaincu les dirigeants transalpins, qui l’ont prêté seulement un an après, au FC Nantes. Où il s’est valorisé, puisque Transfermarkt, l’évalue sur le marché des transferts à 12,5 millions d’euros, alors que l‘Observatoire du Football, l’estime entre 15 et 20 millions d’euros. Toujours selon RMC, il aimerait rapidement régler le cas de son avenir, afin de se concentrer sur l’objectif collectif : le maintien du club de Loire-Atlantique en première division.

Le FC Nantes à une option d’achat de 7 M€

Le FC Nantes a obtenu le prêt d’Alban Lafont pour deux ans, à l’été 2019, et dispose d’une option d’achat à hauteur de 7 millions d’euros. A ce stade et compte tenu des intentions qui animeraient le portier, difficile de savoir si elle sera levée, ou s’il devra rentrer en Italie. Chose que l’intéressé ne souhaiterait pas non plus. En Loire-Atlantique, le gardien de but touche un salaire proche de 1 million d’euros par an, soit près de 80 000 euros brut par mois, sachant que la rémunération moyenne des joueurs nantais, est de 60 000 euros brut mensuels, il est l’un des éléments les mieux payés du vestiaire.