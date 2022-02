FC Nantes : Combien vaut désormais Alban Lafont sur le mercato ?

Alban Lafont a sorti le grand jeu le jour qui compte, son fC Nantes a battu le PSG, 3-1.

C’était un soir pour briller, dans un match de gala à jouer contre le PSG, avec ses stars sur le terrain de surcroît (Mbappé, Messi et Neymar alignés). Alban Lafont n’a pas loupé son rendez-vous. Mieux, capitaine FC Nantes, vainqueur 3-1, il a obtenu du journal L’Equipe une note de 10 sur 10. Rare s’il en est, il n’est que le troisième gardien dans l’histoire.

Alban Lafon héros du succès du FC Nantes sur le PSG

Cette performance, parce qu’elle a été réalisée face à Paris, dans la semaine du succès des hommes de Pochettino sur le Real Madrid (1-0), traverse ce dimanche matin, les frontières de l’Hexagone. Nul doute que si elle est répétée, Alban Lafont va grandement se valoriser sur le marché des transferts. Car, au jour pour nous d’écrire ces lignes, elle demeure stable, à 10 millions d’euros ou moins estimés. C’est l’analyse que donne Transfermarkt au sujet de l’ancien toulousain de 23 ans. Tandis que l’Observatoire du football est dans une même tranche toutefois un peu plus faible, de 7 à 10 millions d’euros.

Une dizaine de millions d’euros sur le mercato. Et plus à l’avenir ?

C’est déjà plus que les 7,5 millions d’euros payés par le FC Nantes à la Fiorentina, pour le recruter l’été dernier, après un premier exercice en prêt chez les Canaris. Il reste encore deux saisons au contrat du gardien, promis à devenir à plus ou moins long terme, un international français. Sûr que s’il garde ce niveau, il obtiendra très vite sa sélection chez les Bleus. Et alors prendra-t-il encore plus d’épaisseur sur le mercato, qu’aujourd’hui, au lendemain de la 25e journée de la Ligue 1, saison 2021-22, marquée par sa performance individuelle.