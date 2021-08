FC Nantes : Combien vaut désormais J.K. Augustin sur le mercato ?

Jean-Kevin Augustin n’a pas réussi la relance espérée avec le FC Nantes.

En lui laissant le temps de se refaire une santé et un physique digne d’un footballeur professionnel qu’il est, le FC Nantes espérait réussir le pari, de relancer Jean-Kevin Augustin, à la pointe de son attaque. Futur espoir national, pour lequel le RB Leipzig a investi 16 millions d’euros, pour le recruter du PSG, en 2017, le natif de Paris n’a pas confirmé et vie depuis des saisons délicates.

Une valorisation en baisse sur le mercato pour Augustin

Et une quasiment blanche, avec les Canaris, la précédente 2020-21. Jean-Kevin Augustin n’a que trois rencontres à son actif, sous le maillot nantais. Dans ce contexte, dire que sa valeur estimée sur le marché des transferts est en chute libre, sonne comme une évidence. Il est arrivé libre au FC Nantes, mais à l’époque sa cote était encore élevée, donnée à 6 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt, bien qu’en baisse de 57%. Dix mois plus tard, Jean-Kévin Augustin n’est plus valorisé qu’à 2,5 millions d’euros.

Dans sa dernière saison de contrat avec le FC Nantes

L’impression est plus négative du côté des chercheurs suisses de l’Observatoire du football, pour lesquels il vaut moins du million d’euros, sur ce mercato. Cela, justifiant la dernière saison contractuelle qu’il reste à l’attaquant. Il a paraphé avec Nantes, un bail sur deux ans, payé près de 100 000 euros brut mensuels. Formé au PSG, Jean-Kévin Augustin a porté les couleurs du RB Leipzig, de Monaco et de Leeds, avant Nantes.