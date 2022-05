FC Nantes : Combien vaut désormais Ludovic Blas sur le mercato ?

Ludovic Blas sort d’une excellente saison avec le FC Nantes.

Comme toujours dans le football, les choses peuvent changer très rapidement. C’est le cas du FC Nantes. Au bord de la relégation en 2020-2021, les Canaris réalisent une belle saison, sous l’impulsion d’un de leurs hommes forts : Ludovic Blas. Ce dernier, formé à Guingamp, est arrivé à Nantes à la fin du mercato estival 2019, après quatre exercices complets avec l’EAG. Les Nantais ont dû débourser 8 millions d’euros pour mettre la main sur le polyvalent milieu de terrain. Depuis, sa valeur sur le marché des transferts n’a pas cessé d’augmenter.

Le joueur a encore deux ans de contrat avec le FC Nantes

Évalué à 8 millions d’euros après sa première saison avec les Canaris, Ludovic Blas est désormais valorisé à 16 millions d’euros, selon Transfermarkt. Soit une valeur marchande doublée en deux ans. Son estimation est légèrement inférieure du côté de l’Observatoire du football (CIES). Elle oscille entre 10 et 15 millions d’euros. Cependant, s’il venait à partir, son club en demanderait un peu plus (20 M€), comme le suggère l’insider Emmanuel Merceron. Le gaucher de 24 ans est lié au FCN jusqu’en juin 2024, au plus grand plaisir des supporters nantais, puisque le maillot du joueur est le plus populaire auprès des fans canaris.

Le FCN en espère 20M€, mais il partira à moins à mon humble avis. Sanson vraie piste malgré le salaire colossal, ça cherche des solutions, mais dur. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) April 2, 2022

De nombreux clubs ont montré un intérêt pour Ludovic Blas

Le numéro 10 du FC Nantes est la plaque tournante du jeu de son équipe. Ses bonnes performances ont guidé les siens vers de bien meilleurs résultats que la saison précédente. Cela a attisé les convoitises de plusieurs équipes du Vieux Continent, comme Newcastle, Watford, Rome, ou encore le Milan AC. Le milieu cédera-t-il aux sirènes étrangères ? Rien n’est moins sûr, mais cela constituerait une perte colossale pour les Canaris, alors même qu’ils viennent de se qualifier pour leur première Coupe d’Europe (Ligue Europa) depuis 2004, en battant Nice (1-0) en finale de la Coupe de France.