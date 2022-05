FC Nantes : Combien vaut désormais Nicolas Pallois sur le mercato ?

Le roc Nicolas Pallois a pris le patronat de la défense nantaise.

A 34 ans, la fin de carrière approche pour Nicolas Pallois, mais elle ne sera pas avant 2024, puisqu’il a signé une prolongation de contrat en janvier dernier, avec le FC Nantes. Arrivé chez les Canaris durant le mercato estival 2017, le défenseur central s’est imposé comme un élément solide de l’arrière-garde nantaise. Passé par le FCGB, le VAFC, ou encore Quevilly, le joueur a joué l’intégralité de sa carrière en France. Au total, il aura coûté 2,5 millions d’euros d’indemnités de transfert à ses équipes, dont 2 au club de Nantes.

Le défenseur a prolongé jusqu’en juin 2024 avec le FC Nantes

Arrivé au pic de sa carrière dans l’effectif nantais, Nicolas Pallois a vu sa valeur marchande chuter sur le mercato dues à des blessures et également un âge avancé. Estimé à 3,5 millions d’euros quelques mois après ses premiers pas avec les Canaris, le roc français en vaut désormais quasiment 3 fois moins. Transfermarkt le valorise à 1,2 million d’euros, tandis que l’Observatoire du football (CIES) l’évalue entre 1 et 2 millions d‘euros.

✍️ 𝙇’𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚… 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗼𝗶𝘀 a décidé de prolonger son aventure sous la tunique 🔰 pour 𝟚 saisons supplémentaires ! Le joueur et le club sont désormais liés jusqu’en 𝟚𝟘𝟚𝟜 🤝 𝙁𝙚́𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙉𝙞𝙘𝙤’ 💛💚 — FC Nantes (@FCNantes) January 18, 2022

Il pourrait s’agir du dernier contrat de Nicolas Pallois

Si la saison 2020-2021 avait failli virer au drame, avec une relégation évitée de peu, l’exercice actuel est bien plus réussi. Intronisé en février 2021 à la tête des Canaris, Antoine Kombouaré a su trouver les ajustements nécessaires pour changer la dynamique de l’équipe. Un peu moins d’un an après avoir assuré son maintien en Ligue 1, le club remporte la Coupe de France, aux dépens de l’OGC Nice, en plus de terminer dans la partie haute du tableau en championnat. Pour le numéro 4, sa prolongation de deux ans avec le FCN pourrait être l’ultime défi de sa carrière. Il aurait alors 36 ans.