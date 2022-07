FC Nantes : Combien vaut désormais Pedro Chirivella sur le mercato ?

Pedro Chirivella, l’un des hommes forts du collectif du FC Nantes.

Le FC Nantes a de quoi sourire. Les Canaris ont réalisé une saison en Ligue 1 de bonne factur,e après avoir frôlé la relégation en 2020-2021, et en plus de ça, ils ont glané leur premier trophée depuis de longues années, en s’imposant face à l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Parmi les éléments incontournables de l’effectif, se trouve Pedro Chirivella. Formé à Valence puis à Liverpool, le milieu de terrain a posé ses bagages à Nantes durant le mercato estival 2020, alors que son contrat prenait fin avec les Reds. Dès son arrivée, l’Espagnol s’est imposé comme la plaque tournante nantaise, et sa cote a explosé sur les marchés.

La valeur du milieu du FC Nantes s’est multipliée par 10

A ses débuts avec les Canaris, Pedro Chirivella était estimé à 800 000 euros par Transfermarkt. Plus de 70 matchs et deux saisons plus tard, l’ancien de Liverpool est évalué à 7 millions d’euros par le portail web allemand, soit quasiment 10 fois plus qu’en 2020. Pour l’Observatoire du football, le constat est similaire, voire meilleur. Le CIES valorise le joueur de 25 ans entre 7 et 10 millions d’euros. Les dirigeants du FCN n’ont pas mis longtemps avant de le prolonger. Sous contrat jusqu’à l’été prochain, le milieu de terrain a récemment prolongé jusqu’en juin 2026.

𝗩𝗮𝗺𝗼𝗼𝗼𝗼𝘀 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼 💛💚 Le @FCNantes est très heureux d’annoncer la 𝚙𝚛𝚘𝚕𝚘𝚗𝚐𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 de contrat de @pedrochb97, pour 3️⃣ saisons supplémentaires 🥰🥰🥰 Le milieu de terrain 🇪🇸 est désormais lié au Club jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤝 — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2022

Pedro Chirivella, un cadre du vestiaire d’Antoine Kombouaré

Avec Ludovic Blas, il fait partie des milieux de terrain les plus bankables du FC Nantes. Il faut dire que les deux hommes ont été précieux dans l’entrejeu nantais. Si l’exercice 2020-2021 avait été correct pour le numéro 5, les résultats collectifs étaient venus noircir la feuille. Cette saison, l’Espagnol a été impressionnant, devenant la rampe de lancement de son équipe. Après un titre et une bonne progression, les Canaris vont vouloir confirmer leur progression en 2022-2023.