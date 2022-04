FC Nantes : Combien vaut désormais Sébastien Corchia sur le mercato ?

Après avoir tenté l’aventure en Espagne et un passage rapide au Portugal, Sébastien Corchia est revenu en France, au FC Nantes.

Depuis octobre 2020, Sébastien Corchia est revenu jouer sur les pelouses de Ligue 1, avec le FC Nantes. Son arrivée fait suite à sa rupture de contrat avec le FC Séville, à un an de la fin de son bail. Une aventure andalouse qui ne s’est pas passée comme prévue. Recruté contre 5 M€ en 2017, le défenseur n’a été que peu utilisé, en témoigne ses 22 matchs, toutes compétitions confondues. Un échec qui s’est traduit par une saison 2017-2018 décevante, puis deux prêts, le premier à Benfica, et le second, du côté de l’Espanyol Barcelone. Le manque de temps de jeu, ces dernières années, a fortement fait baisser sa valorisation sur le marché des transferts.

Le contrat du défenseur du FC Nantes arrive bientôt à échéance

Six. C’est le nombre d’années qu’il a fallu à Sébastien Corchia pour revenir en France. Lors de sa dernière saison avec le LOSC, il est évalué à 7,5 M€ par Transfermarkt. Aujourd’hui, sa valeur sur le mercato est de 2 M€. Elle se situe même en dessous du million d’euros, selon l’Observatoire du football (CIES). Cette chute est due à son âge (31 ans), mais également au fait que son contrat court jusqu’en 2023. Il ne lui reste donc que légèrement plus d’une saison chez les Canaris.

Le profil de Sébastien Corchia avait intéressé l’ASSE en hiver dernier

En 2021-2022, le numéro 24 participe activement à la bonne saison du FC Nantes. Il est déjà parvenu à être plus décisif que lors de l’exercice précédent. De bon augure pour l’équipe d’Antoine Kombouaré. D’après RMC Sport, il avait été approché par Saint-Etienne, durant le mercato hivernal, mais il avait refusé l’offre, pour pouvoir finir la saison avec les Canaris. Une mission qu’il va accomplir sous peu. Alors cela ouvre-t-il la porte à un départ pour le défenseur expérimenté ? Pas sûr, mais à bientôt 32 ans, et un bail prenant fin dans un an, il pourrait s’agir du dernier contrat dans la carrière du joueur.