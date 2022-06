FC Nantes : La valorisation de Quentin Merlin sur le mercato explose

Quentin Merlin est l’une des révélations nantaises de la saison 2021-2022 du foot français.

A maintes reprises, le football nous a montré que les choses peuvent aller vite. C’est le cas de la carrière de Quentin Merlin, le défenseur gauche du FC Nantes. Lui et les Canaris, c’est une histoire qui dure. Il est arrivé au club lors de la saison 2011-2012, en catégorie U11. Depuis, il ne l’a plus quitté. L’été dernier, il a signé son premier contrat pro, ce qui lui a permis de disputer ses premiers matchs en Ligue 1. Test réussi pour le jeune Français, dont la valeur explose sur le marché des transferts.

Une valorisation multipliée par 25 pour le joueur du FC Nantes

Il y a un an, Quentin Merlin était estimé à 200 000 euros par Transfermarkt. A cette époque-là, il avait disputé plusieurs minutes avec les pro, lors de la Coupe de France, mais aucune expérience en Ligue 1. La saison 2021-2022 est passée, et il est désormais valorisé à 5 millions d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 2 400%. Pour l’Observatoire du football (CIES), la progression est encore plus impressionnante, puisqu’il est évalué entre 10 et 15 millions d’euros. Une sacrée performance pour le joueur de 20 ans, dont le contrat s’étend jusqu’en juin 2026, après avoir été prolongé pour deux ans, il y a quelques mois.

✍️💬 « Je suis vraiment fier de poursuivre l’aventure dans mon club de cœur, là où j’ai été formé ! » Le @FCNantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de @QuentinMERLIN6, pour 2 saisons supplémentaires, jusqu’en 2026 🌟 Félicitations et bravo à toi Quentin 💛💚 — FC Nantes (@FCNantes) April 1, 2022

Une saison réussie, un titre et une prolongation pour Quentin Merlin

Sous Antoine Kombouaré, le Français a su faire preuve d’adaptabilité. Latéral de métier, il a été positionné plus haut à plusieurs reprises cette saison, et il a même disputé une rencontre cruciale face à l’OL au poste de milieu de terrain. Le baptême de feu du numéro 29 a permis au FC Nantes de trouver son titulaire pour les exercices à venir. Pour couronner le tout, le club a remporté la Coupe de France. S’il s’agit du premier trophée en 22 années, cela signifie également que les Canaris disputeront la Ligue Europa en 2022-2023.