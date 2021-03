FC Nantes : Le club créé sa fondation « un collectif solidaire »

Le FC Nantes a créé « un collectif solidaire », qui sera sa fondation sociale.

Le FC Nantes, vient de créer sa fondation, appelée « un collectif solidaire« . Dans un communiqué, le club explique, que cette dernière a pour objectif, de développer les projets à caractère sociaux. Quatre valeurs seront au coeur de l’association : le respect, la solidarité, le civisme et la fraternité. Des principes qui seront associés à ceux du sport, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

Les joueurs du FC Nantes impliqués

Toutes les actions de la fondation, seront appuyées par l’engagement des joueurs, du staff, et des partenaires commerciaux du FC Nantes. Le dirigeant du club nantais, Waldemar Kita, présidera « un collectif solidaire« , et sera entouré d’un conseil d’administration, composé notamment de son fils Franck Kita.

Rapprocher les supporters et le club

L’objectif, est de rapprocher les supporters du FC Nantes, et le club. Une partie du public, est aujourd’hui en conflit avec Waldemar Kita. Ce dernier, explique dans le communiqué, vouloir réunir : « Je suis heureux qu’il puisse enfin voir le jour et je suis heureux que le club tout entier puisse s’engager en faveur de ses supporters et en soutien de tous les Nantais ». À voir si ce projet, permet d’apporter plus de sérénité, du côté de la Loire-Atlantique.