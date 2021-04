FC Nantes : Les Canaris vont-ils descendre en L2 selon les bookmakers ?

Le FC Nantes est à la peine en championnat, à ce point que les bookmakers ne croient plus en son maintien.

Le FC Nantes est sous pression en Ligue 1, coincé dans le bas du classement, il lutte pour rester dans l’élite, la saison prochaine. Les dirigeants canaris ont recruté Antoine Kombouaré, afin de remplir l’objectif du maintien, un choix qui s’avère perdant, pour le moment. Les coéquipiers de Ludovic Blas, ont deux points de retard sur le barragiste, Nîmes. Pas considéré comme un potentiel candidat au maintient, en début d’exercice par les bookmakers, le club de Loire-Atlantique est désormais le triste « favori », à une descente vers l’anti-chambre de la première division ; les spécialistes, ne prenant pas compte Dijon, déjà presque assuré de terminer dernier du championnat.

Le FC Nantes favori à une descente en L2

Les Dijonnais sont vus comme les grands perdants de cette lutte au maintien. Derniers avec treize points de retard, le DFCO n’a même pas de côte attribuée, tellement ses chances sont jugées infimes. Pour les bookmakers, qui se projettent sur la fin de saison, c’est le FC Nantes qui devrait accompagner les Bourguignons en Ligue 2. Les Canaris sont 19e du classement et cotés à 1,6, alors qu’en mars, une descente des coéquipiers de Nicolas Palois, rapportait 2,1 euros pour 1 de misé. Plus la fin du championnat approche, plus les chances des Nantais se réduisent, eux qui n’ont plus gagné, depuis la victoire 1-2 face au PSG, le 14 mars dernier.

Antoine Kombouaré y croit encore

Alors que la spirale est négative, concernant les résultats du côté du FC Nantes, son entraineur semble encore y croire, comme il l’a indiqué en conférence de presse après la défaite contre Rennes (0-1) : » La pression pèse depuis un moment. C’est une saison compliquée. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu’au bout. » Même son de cloche, pour le capitaine de l’équipe Alban Lafont : « Tant qu’on n’est pas condamnés, on ne va pas lâcher. Il y a de très bons joueurs dans l’équipe, avec une bonne mentalité, je ne suis pas inquiet. » Pour rappel, le FC Nantes n’a plus joué en Ligue 2, depuis la saison 2012-13.