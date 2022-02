FC Nantes : Les détails d’une saison 2021 déficitaire de 1,05 M€

Le FC Nantes a bouclé sa saison dernière avec des pertes, mais le trading limite la saignée.

[Info Sportune] Un moindre mal. C’est ce que nous disent les chiffres comptables du FC Nantes, que nous avons consulté, au bilan d’une saison 2020-2021 dernière, doublement plombée, sportivement (avec un maintien acquis au forceps), et par la Covid et ses effets sur les recettes à la billetterie au stade de la Beaujoire. Celles-ci accusent d’ailleurs la plus forte baisse, d’un exercice à un autre.

– 95,6% les recettes de la billetterie à la Beaujoire

En 2021, elles étaient de 335 850 euros, inférieure de 95,6% sur l’année précédente (à 7,63 M€). Ont également régressés, les revenus tirés du sponsoring et de la publicité (-24,7%), à 6,33 millions d’euros et la case « Divers », qui perd 41,3%, à 845 364 €. Seule la ligne des droits de l’audiovisuel augmente, (+10,2%, à 20,2 M€), malgré l’échec de l’éphémère diffuseur, Mediapro. Au total, le chiffre d’affaire de l’opérationnel a donc baissé, en 2021 sur 2020, de 35 784 419 €, à 27 685 459 € et – 22,63%.

Le trading pour compenser les pertes de la saison du FC Nantes

Dans le même temps, les charges n’ont pas faibli, pour ce qui relève de la masse salariale chargée du collectif professionnel ; elle gonfle de 25,9%, à 44,83 M€, au bilan du 30 juin dernier. En conséquence de quoi le FC Nantes accuse au résultat, une perte nette de 1 047 655 euros, en 2021, qui fait suite à une autre de 1,157 M€, en 2020. Un moindre donc, largement compensé par les effets dilués du mercato de la saison 2019-20 précédente, marquée par les cessions de contrats de Diego Carlos (15 M€, à Séville) et de Valentin Rongier (13 M€, à l’OM).