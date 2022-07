FC Nantes, OL, SRFC, FC Lorient: Les propriétaires français de clubs de Ligue 1 les plus riches

Trois des quatre propriétaires de clubs de Ligue 1 classés dans le top 500 des Français les plus riches, en 2022.

Ils sont quatre, les propriétaires de clubs de football de la Ligue 1, classés dans le top 500 des Français les plus riches au classement produit annuellement par le magazine Challenges. Quatre dont une moitié d’habitués et l’autre qui fait son entrée dans ce cercle très sélect. Au sommet, rien ne change pour François Pinault et les siens, qui veillent aux intérêts du Stade Rennais et du groupe Kering, tourné vers le marché du luxe.

Pinault au Stade Rennais et Aulas à l’OL restent dans le top 500

A ceci près quand même, pour la famille bretonne, que selon l’hebdomadaire économique, l’estimation de la fortune a chuté de 10,6 milliards d’euros, en 2022, pour s’établir à 30 900 millions d’euros. De la cinquième elle glisse à la septième place, du top 500. Jean-Michel Aulas, à la tête de l’Olympique Lyonnais, recule lui aussi au classement, de la 232e à la 283e place mais son patrimoine demeure inchangé, à 420 millions d’euros, grâce à ses investissements, dans l’immobilier, le capital investissement et l’OL, via sa holding familiale, Holnest.

Le boss du FC Nantes fait une entrée remarquée, Loïc Féry est aussi un nouveau classé

Les nouveaux entrants sont au nombre de deux. Le premier, Waldemar Kita au FC Nantes, grimpe directement à la 148e position, depuis qu’il a cédé des parts du Laboratoire Vivacy (spécialiste de l’acide hyaluronique), qu’il a créé. Sa fortune est donnée en 2022, à 800 millions d’euros. Enfin Loïc Féry patron du FC Lorient et par ailleurs derrière le fonds Chenavari Investment Managers gestionnaire d’actifs de crédit et de financement. Challenge évoque aussi ses autres participations, dans Sorare, l’éditeur de logiciel Mirakl, ou la plateforme Younited.

Les propriétaires français de clubs de Ligue 1 les plus riches

Famille Pinault (Kering) = 30 900 M€

Waldemar Kita (Laboratoire Vivacy) = 800 M€

Jean-Michel Aulas et sa famille (Holnest) = 420 M€

Loïc Féry (Chenavari) = 260 M€