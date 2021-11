FC Nantes – OM devrait se jouer à guichet fermé

Il y aura plus de 30 000 spectateurs, à la Beaujoire, pour la visite de l’OM, ce 1er décembre.

Une affluence record de la saison en cours, est attendue, ce mercredi 1er décembre, au stade de la Beaujoire. A cinq jours de la rencontre opposant le FC Nantes à l’OM, le club de la Loire fait le point sur la billetterie. Et il annonce que près de 30 000 places ont déjà été vendues. Soit quasiment l’intégralité du possible, puisque le stade des Canaris peut accueillir jusqu’à 35 000 spectateurs, environ.

30 000 billets vendus pour FC Nantes – OM

Le FC Nantes a mis de nouveaux billets à la vente, ce vendredi. Les tarifs proposés s’échelonnent de 19 à 70 euros. De façon certaine, et tel que nous le suivons journée après journée, à la rédac de Sportune, cette rencontre contre l’Olympique de Marseille, sera la plus suivie de la saison nantaise, à la maison. Plus ou moins deux fois supérieure à la moyenne de la saison, à 17 639 ; la dixième plus fournie, en Ligue 1.

Une affluence supérieure à la visite de l’OL

A 23 177 spectateurs, c’est le match de la quatrième journée face à l’Olympique Lyonnais (0-1), qui est jusqu’ici le plus suivi de la saison du FC Nantes, à la Beaujoire.