FC Nantes ou Toulouse FC : Qui jouera en Ligue 1 selon les bookmakers ?

Un duel pour la Ligue 1 entre Toulouse et Nantes.

Un an après avoir été relégué en Ligue 2, le Toulouse FC retrouve déjà la possibilité de retrouver la Ligue 1. Les Violets, troisièmes de leur championnat, affrontent ce jeudi soir, à domicile, le FC Nantes, à l’occasion du match aller des barrages d’accession, à la première division. Les Canaris, ont terminé leur campagne dans l’élite du football français, cette saison, à la 18e position. Deux matches pour une seule place, pour laquelle des deux équipes ?

Le FC Nantes a les faveurs des bookmakers

Les bookmakers du pays ont leur préférence. A l’avantage des hommes d’Antoine Kombouaré, qu’ils voient se qualifier à la moyenne de 1,44 contre 2,7 la cote des Toulousains. Ça pourrait bien se passer, dès l’aller au Stadium, pour les Canaris. Ce premier round s’annonce particulièrement serré, entre le succès du TFC, coté à 2,8, celui de Nantes, à 2,85 et le match nul, un peu plus haut, à 3,15 contre un.

Un match annoncé serré dès l’aller à Toulouse

C’est pourtant vers un match nul 1-1 que les bookmakers se rapprochent, toutefois à une cote de 4,95 qui atteste d’une forme d’incertitude. Rhys Healey, du côté toulousain et Kalifa Coulibaly pour lui répondre dans le camp d’en face, sont les deux meilleures cartouches de chaque équipe, d’après les plateformes de jeux en ligne. Le but du premier paie 3,02 fois la mise et 3,53, celui du second. Rendez-vous donc ce jeudi, à 20h45, sur Canal+Sport, pour suivre le premier volet de ce duel de l’Ouest.