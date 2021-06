FC Nantes : Ouf, le sponsor majeur a finalement prolongé

Synergie restera encore sur le maillot du FC Nantes, au moins deux ans de plus.

Le maintien en Ligue 1 définitivement acquis, le FC Nantes remet de l’ordre dans sa maison. Il le faut, car la fin de l’exercice a été particulièrement éreintante, pour les suiveurs du club et en interne, chez ceux qui le font vivre. Mais la crainte du pire est désormais derrière, après la pluie vient le beau temps dit l’adage. Ici, il se vérifie, puisque le sponsor maillot du club, a finalement choisi de rester.

Finalement Synergie reste sur le maillot

Ça n’était pas gagné, un gros mois en arrière, quand Kombouaré et ses hommes, luttaient pour leur survie. A ce moment là, Manitou, commanditaire sur le haut des tuniques des joueurs, a décidé de la fin de sa collaboration. Et Synergie, le sponsor majeur du club sur la face avant du maillot, menaçait de partir, si l’équipe descendait en Ligue 2. Associé au FC Nantes depuis 1972, il est peu de dire que Synergie est un soutien historique et l’un des plus anciens du football professionnel français. Le perdre dans ces conditions, eut été une catastrophe et pas qu’économique, pour les Canaris.

Une extension de deux ans avec le FC Nantes

Heureusement tout va bien, interrogé ce samedi par le journal L’Equipe, Waldemar Kita, le patron du club explique justement qu’un accord d’extension du contrat a été trouvé, entre les deux parties. « Notre principal sponsor Synergie vient de resigner pour deux ans, symbole d’une fidélité sans faille », se félicite le patron du club. Le contrat du FCN avec la marque spécialiste de l’intérim, arrivait à son terme, au 30 juin. Il avait été prolongé de trois ans, pour la dernière fois.