FC Nantes : Quels sont les sponsors des Canaris et que rapportent-ils ?

Entre partenaires fidèles et collaborations singulières, le sponsoring est un domaine sur lequel le FC Nantes sort (avec succès), des sentiers battus de la Ligue 1.

Le FC Nantes a vécu une saison 2020-2021 éprouvante. Entre résultats collectifs décevants et le départ de certains partenaires commerciaux importants, comme Manitou et Maisons Pierre, le club est cependant resté solide, sur ses fondations. Et bien lui en a pris puisque Synergie, sponsor depuis 1972 du FC Nantes et sur le maillot depuis 2003-04, a renouvelé son partenariat pour deux ans, juste avant le début de la saison. Cette année, le club nantais peut également compter sur l’arrivée d’un nouveau commanditaires : Univers City Immo. Le groupe AFD, déjà partenaire de Nantes depuis la saison 2015-2016, passe, quant à lui, un cap en devenant sponsor maillot.

Des partenariats qui sortent de l’ordinaire pour le FC Nantes

Le FCN affiche plus une douzaine de partenaires sur son site officiel qui se séparent en deux catégories. La première regroupe les deux soutiens principaux, Synergie et l’équipementier sportif italien, Macron. L’autre est celle des partenaires officiels, au nombre de dix. Le club a également des commanditaires qui n’apparaissent pas sur son site, comme Izac, habilleur officiel du club, ou l’opérateur Free.

Des collaborations singulières pour un club de Ligue 1

Ces dernières années, le FC Nantes a également innové par ses différentes avec

opérations singulières. En prenant d’abord pour meilleur exemple sa collaboration avec le Hellfest, le festival de rock et métal voisin, qui a été le sponsor sur les maillots de la Coupe de la Ligue, saison 2019-20. L’initiative a cartonné auprès des fans. En ajoutant également, que depuis deux ans, le FC Nantes joue un match en décembre, avec le Téléthon à l’avant sur la tunique, en place de Synergie qui réduit gracieusement sa place. En soulignant enfin que le club a des sponsors maillots différents, pour sa team esport (Matériel.net) et, c’est plus rare, pour l’équipe réserve (Bio Nant’).

Le retour en Ligue 1 a stimulé les revenus du sponsoring

Le chemin parcouru par le club depuis une décennie est clairement marqué par son retour en Ligue 1, à l’issue de la saison 2012-2013. Les recettes du sponsoring, qui atteignaient à l’époque les 2,81 millions d’euros, ont quasiment triplé sur l’exercice suivant (7,33 M€). La progression constante des dernières années, jusqu’à aller effleurer les 10 M€ de recettes en 2019, a été interrompue par la Covid-19. Les derniers chiffres connus sont ceux du 30 juin 2020, au terme d’un exercice arrêté prématurément, après 28 journées.

Les sponsors du FC Nantes saison 2021-2022

Partenaires principaux

Synergie, Macron

Partenaires officiels

AFD, Proginov, LNA Santé, Préservation du Patrimoine, Flamino, Millet, Anvolia, Crédit Mutuel, Univers City Immo, Nantes Métropole

L’évolution des recettes du sponsoring au FC Nantes