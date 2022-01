FC Nantes : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Canaris ?

Ludovic Blas, champion des ventes de maillots à son nom, chez les Canaris du FC Nantes.

Avant-dernier chapitre de la série Sportune, sur les joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom, dans les clubs de la Ligue 1. Avant de boucler avec le champion de France en titre, Lille LOSC, le FC Nantes et ses couleurs jaunes et vertes, singulières en Ligue 1. Chez les Canaris cette saison 2021-2022, il nous a été confirmé, à la boutique officielle, l’intérêt surtout manifeste pour un homme : Ludovic Blas.

Ludovic Blas le plus plébiscité des fans du FC Nantes

C’est lui, le milieu offensif au numéro 10 dans le dos, et présentement l’élément le plus banklable du collectif d’Antoine Kambouaré, que les fans qui achètent l’un des modèles de maillots produits par l’équipementier du club, réclament le plus. Au moment pour nous de sonder le corner nantais, le natif de Colombes, en banlieue parisienne, devançait dans cette hiérarchie, l’ailier gauche et international nigérian, Moses Simon.

En jaune et vert à domicile et blanc à l’extérieur

Les Canaris évoluent sur le terrain dans un ensemble à dominante de jaune plus vert, à domicile, cette saison ; en blanc pour les rencontres à l’extérieur. Le club de la Loire a changé de partenaire technique en 2020, en passant de New Balance à Macron. La marque italienne a signé pour cinq ans.

