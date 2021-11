FC Nantes – RC Strasbourg : Un maillot third inédit pour les joueurs Alsaciens

En rouge avec une pièce inédite, les joueurs de Strasbourg sur la pelouse de Nantes, ce dimanche.

A quelques semaines de Noël, le RC Strasbourg Alsace et son équipementier Adidas, anticipent en jouant sur la corde sensible des fans, avec la révélation d’un maillot nouveau. Inédit ici, c’est une version third produite et portée ce dimanche après-midi, par le collectif de Julien Stephan. Après le bleu foncé, en couleur dominante à domicile, et le blanc à l’extérieur, le rouge ici domine.

Le RC Strasbourg face au FC Nantes avec un nouveau maillot third

« Une tunique rouge et blanche aux couleurs de l’Alsace et de son drapeau créé au XIXe siècle, écrit le club dans son communiqué. Une occasion pour rappeler que de Wissembourg à Sélestat en passant par Guebwiller, Munster ou Strasbourg, le Racing reste le club de tous les Alsaciens ». A priori, ce maillot devrait être porté à l’occasion de rencontres jouées à l’extérieur. On dit cela, car le sponsor ventral est celui qui habille les tenues, pour les rencontres loin du stade de la Meinau.

Ce maillot third 2021-2022 d’Adidas pour le RC Strasbourg est proposé à la vente, au prix de 85 euros. Il fera donc sa première sortie, ce dimanche à partir de 15h, pour le match de la 13e journée de Ligue 1, face au FC Nantes, à la Beaujoire.