FC Nantes : Salaire, contrat, ce que Jean-Kévin Augustin a signé

Jean-Kévin Augustin a signé jusqu’en 2022 avec le FC Nantes.

Avec lui, la greffe tarde à prendre, car Jean-Kévin Augustin est arrivé au FC Nantes au début du mois d’octobre, à cours de forme après une expérience en demi-teinte, en Allemagne au RB Leipzig, doublée d’un prêt raté à Leeds, alors en Championship, aux ordres de Marcelo Bielsa. L’attaquant formé au Paris Saint-Germain a rejoint libre le club de la Loire.

Jean-Kévin Augustin a signé 5 ans au FC Nantes

Il s’est engagé sur un contrat de deux saisons, avec un terme fixé au soir du 30 juin 2022. Cela lui vaudrait de gagner près du million d’euros brut l’exercice complet, indépendamment des primes individuelles et/ou collectives complémentaires. Recruté en 2017 par Leipzig pour 17 millions d’euros payés au PSG, il avait à l’époque signé pour cinq saisons et un salaire estimé proche de 120 000 euros brut mensuels.

Son cinquième club fréquenté à 23 ans

Jean-Kévin Augustin n’a que quelques bribes de matches à son compteur et un temps de jeu réduit à la portion minimale : trois matches pour 34 minutes sur le rectangle vert. Formé au PSG, son club de la ville qui l’a vu naître il y a 23 ans, il a aussi porté le maillot de Monaco en prêt, en plus de deux du RC Leipzig, de Leeds et désormais, du FC Nantes.