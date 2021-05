FC Nantes : Un sponsor maillot officialise son départ

Un sponsor du maillot annonce la fin de sa collaboration avec le FC Nantes. Un autre pourrait suivre…

Depuis maintenant cinq ans, on pouvait l’apercevoir en haut à droite du maillot du FC Nantes. Mais le sponsor Manitou a, selon les informations de Ouest France, décidé de ne plus faire partie de l’aventure des Canaris à partir de la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Waldemar Kita qui s’ajoute à la 18ème place actuelle de son club en Ligue 1, et donc à une possible descente en Ligue 2 dès la fin du championnat.

Manitou décide de la fin de sa collaboration avec le FC Nantes

Pour connaître les raisons exactes de cette séparation, le quotidien régional est allé directement interroger la marque, leader mondial de la manutention et de l’élévation. Elle la justifie par des raisons stratégiques qui seraient indépendantes des résultats enregistrés, sportivement, par le collectif d’Antoine Kombouaré. Non sans oublier de saluer le club pour son « professionnalisme ».

Partenaire des Canaris depuis 2016, Manitou fait partie des parrains de poids de l’équipe nantaise. Il est l’un des sponsors les plus premium, après l’équipementier et Synergie, qui occupe l’espace principal, à l’avant du maillot. Lequel groupe centré sur l’interim, rendra sa place, au terme de cet exercice, si le club de Waldemar Kita doit descendre en Ligue 2. Synergie est l’un des plus anciens commanditaires, sur un maillot de la Ligue 1. C’est dire s’il y a quand même un peu le feu, dans la maison nantaise.