FC Nantes : Waldemar Kita entre au classement des 500 fortunes de France

Waldemar Kita grimpe directement dans le top 150 des fortunes de France, en 2022.

N’y voyons pas de rapport de cause à effet direct avec le football, car ce n’est pas avec le FC Nantes, que Waldemar Kita s’enrichit. Néanmoins, la saison du renouveau des Canaris, vainqueur de la coupe de France, en mai, coïncide à une année particulièrement faste, professionnellement, pour l’homme d’affaire franco-polonais. Lequel fait une entrée remarquée, au classement des 500 plus grosses fortunes de France, en 2022, du magazine Challenges.

Une fortune de 800 M€ pour le propriétaire du FC Nantes

Waldemar Kita que la cinquième meilleure entrée, au palmarès, en accédant directement à la 148e place, avec une fortune personnelle estimée à 800 millions d’euros, à la faveur de ses activités dans le Laboratoire Vivacy, qu’il a créé, il y a 14 ans et dont il a cédé des parts. A son propos, l’hebdomadaire Challenges écrit : « Propriétaire du FC Nantes, cet ancien opticien conserve 56% de ce fabricant d’acide hyaluronique (antirides). TVA Associates a le reste. Il a aussi d’autres actifs par le biais de son holding luxembourgeois. »

Waldemar Kita se glisse entre la famille Pinault et Jean-Michel Aulas

Waldemar Kita est de fait le deuxième Français le plus riche, parmi les propriétaires de clubs du foot professionnel dans l’Hexagone, à bonne distance de la famille Pinault (septième fortune de France, à 30,9 milliards d’euros), qui veille aux intérêts du Stade Rennais et devant le patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, à 400 millions d’euros. Loïc Ferry, à la tête du FC Lorient, intègre lui aussi le classement, 442e, avec une fortune donnée à 260 millions, qu’il génère principalement grâce à son fonds Chenavari et des intérêts notamment dans la nouvelle licorne française, Sorare.