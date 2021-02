FC Séville : Combien vaut Jules Koundé sur le mercato ?

Jules Koundé progresse et ça lui vaut l’intérêt de plus grands clubs.

En grande forme avec le FC Séville, Jules Koundé réalise une très bonne saison en Espagne. Autour d’un but exceptionnel, en demi-finale de Coupe du Roi face au Barça, le défenseur français attire les convoitises des grands clubs espagnols. Arrivé en été 2019 en Andalousie, en provenance des Girondins de Bordeaux, contre la somme de 25 M €, il serait sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid selon Mundo Deportivo. Pas encore appelé par Didier Deschamps, il devrait être l’une des principales attractions du mercato estival.

La valorisation de Koundé ne cesse d’augmenter

Depuis son départ de Gironde, la valeur marchande de Jules Koundé ne cesse de croître. Transfermarkt évalue le joueur à 50 M €, alors que l‘Observatoire du Football estime le prix du défenseur central, entre 50 M € et 70 M €. Une hausse spectaculaire, sachant qu’à son arrivée au FC Séville sa valorisation était proche de 15 M €. Une augmentation, qui est due à la belle progression du joueur de 22 ans, et à son contrat qui arrive à échéance en 2024. À sa signature, le natif de Paris avait signé un bail de 5 ans avec le club andalou, soit la durée maximale possible.

Une clause libératoire de 80 M €

Sa rémunération avec les Espagnols, est de 215 000 € bruts mensuels estimés, de l’autre côté des Pyrénées. En quittant les Girondins de Bordeaux, il a multiplié son salaire par environ deux fois et demi. Hormis les clubs espagnols cités ci-dessus, Manchester City et le PSG seraient aussi attentifs à la situation de Jules Koundé d’après Razon. Si les clubs veulent s’attacher les services du Français sans négocier avec le FC Séville, il suffira de payer sa clause libératoire qui s’élève à 80M €. Pour rappel, la marque qui équipe les Mancunien est Puma, également équipementier officiel du jeune défenseur central.