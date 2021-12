FCGB : 6 défenseurs centraux libres à recruter cet hiver sur le mercato

Invité sur France bleu, ce lundi, Gérard Lopez a notamment évoqué le mercato des Girondins qu’il dirige, depuis cet été.

Gérard Lopez s’est voulu rassurant et même plus encore, car le nouveau patron des Girondins de Bordeaux garde intactes ses ambitions, en dépit d’un début de saison poussif sportivement, qui force les Marines à jouer en bas de classement ; présentement 17es après les 17 premières journées de la saison 2021-2022. L’homme d’affaire luxembourgeois était ce lundi matin, à l’antenne de France bleu, il a très largement balayé l’actualité du moment et répondu aux questions des auditeurs. Entre autres réflexions partagées, Gérard Lopez a évoqué la défense centrale et le besoin de la renforcer.

Gérard Lopez pense à renforcer l’axe central de la défense du FCGB

Seulement, Bordeaux doit veiller à la dépense, sur le mercato cet hiver. Gérard Lopez assure que « les dépenses du club sont assurées, sans vente jusqu’au 30 juin », ça n’empêche que pour se renforcer, le FCGB devra obtenir l’aval de la DNCG qui vient dernièrement d’ordonner l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Dans ce contexte, la solution idoine passera peut-être pas le recrutement de profils contractuellement libres.

Eliaquim Mangala un CV solide et un profil libre sur le mercato

Il sen trouve quelqu’uns, plutôt d’expérience, à l’instar d’un Laurent Koscielny, au poste au club au scapulaire. Justement il y a, comme lui, un ex-international français, en quête d’une nouveau challenge : Eliaquim Mangala, qui a quitté le club de Valence, en Liga, cet été. C’est clairement, le joueur le plus expérimenté au poste, dans cette configuration de joueur libre. Parce que les Girondins ne sont manifestement pas les seuls, à chercher du renfort derrière, à moindre coût, Joris Gnagnon est un autre jeune homme au CV intéressant. Seulement l’ancien du Stade Rennais est-il déjà sur les tablettes de l’ASSE avec laquelle, il serait proche de s’engager.

🎙@gerard_lopez_ sur @Bleu_Gironde : « On se penche sur la question de la défense centrale. On a un peu la même situation au milieu. Il y aura quelques mouvements dans ces domaines là. @girondins devrait se renforcer lors du prochain mercato car il en a bien besoin. » pic.twitter.com/b1Ocn2aKTv — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) December 6, 2021

Les Girondins de Bordeaux ne sont pas les seuls à lorgner sur le poste

Pour d’autres profils plus ou moins adéquats, il y a justement deux anciens des Verts : Neven Subotic, également passé par le Borussia Dortmund, voire Moustapha Sall, même si à 36 ans, sa carrière semble désormais derrière lui. A moins de viser le plus jeune, Prince Gouano, anciennement à Amiens, en Ligue 2. Ou l’expérimenté, mais peut-être aujourd’hui cramé, Mapou Yanga-Mbiwa. Ses deux saisons blanches passées à l’Olympique Lyonnais ont probablement eu raison de la suite de sa carrière, lui qui a pourtant porté le maillot de l’équipe de France, en quatre occasions.