FCGB – ASSE : Qui va gagner le match de la peur selon les bookmakers ?

Match à très gros enjeux entre les Girondins de bordeaux et l’AS Saint-Etienne, ce mercredi soir.

La fin de championnat approche à grands pas, et encore de nombreuses questions restent sans réponse. Pour cette 33e journée de Ligue 1, les équipes seront de sortie en pleine semaine, assez rare pour être mentionné. Parmi les duels qui valent le détour, il y a ce FCGB – ASSE. C’est un choc entre deux clubs mythiques de Ligue 1, qui se battent pour leur survie en première division. D’un côté, les Girondins de Bordeaux, 19e avec 26 points, et de l’autre, Saint-Etienne, 17e avec 30 points. Il s’agit d’une rencontre de la plus haute importance, et s’imposer dans ce match de la peur pourrait être un premier pas vers le maintien.

Léger avantage au FCGB dans cette confrontation avec l’ASSE

D’après les bookmakers, Bordeaux part avec une légère longueur d’avance. La victoire des hommes de David Guion est cotée à 2,42, contre 2,97 pour les Stéphanois, tandis que le match nul est coté à 3,4. De manière paradoxale, c’est un score de parité 1-1 qui est l’option exacte avec la cote la plus faible (5,6 contre 1). Si la cote de la victoire sur la plus petite des marges de la formation à domicile est de 8,6, celle du succès des Verts sur le score de 2-1 n’est pas beaucoup plus élevée, à 9,2.

Denis Bouanga pour libérer les Verts dans ce choc pour le maintien ?

A l’image des quatre dernières confrontations en championnat, les bookmakers prévoient des buts dans ce beau duel. La cote d’un match à plus de 1,5 buts dans le match est de 1,24 contre 1. Quant aux joueurs qui marqueront ce soir, c’est Wahbi Khazri qui a la préférence des cotes à 3,06. Si le capitaine stéphanois ne parvient pas à marquer, Denis Bouanga, qui reste sur deux buts et deux passes décisives sur les trois dernières rencontres, pourrait y parvenir (3,15 contre 1). Dans l’autre camp, Mbaye Niang semble le plus propice à faire trembler les filets, avec une cote de 3,25. Réponse ce soir, dès 19h.