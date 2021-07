FCGB : Bistro Régent prolonge mais libère l’espace à l’avant des maillots

Les Girondins renouvellent un sponsor important, mais cette extension pose une autre question.

Les Girondins de Bordeaux devront trouver, si ça n’est déjà fait, un nouveau sponsor à montrer sur l’avant du maillot des joueurs. Là où l’espace est le plus visible pour les marques et rémunérateur pour le club. Car Bistro Régent qui l’occupait jusqu’à ce jeudi 1er juillet, a décidé de repenser son investissement, pour être à l’arrière des maillots des joueurs des équipes professionnelles, masculine et féminine.

Bistro Régent partenaire des Girondins jusqu’en 2024

En revanche, l’enseigne de restauration fondée à Bordeaux, étend son partenariat à l’avant des maillots de toutes les autres sections amateurs, du FCGB. Et ce, pour trois saisons de plus, jusqu’en 2024. Outre la visibilité de la marque, Bistro Régent mènera avec les Girondins des opérations promotionnelles communes et bénéficiera d’un programme d’hospitalités.

Quel sponsor sur les maillots du FCGB en 2022 ?

A compter de ce jeudi, les Marines n’ont officiellement plus de sponsor majeur à l’avant des tenues des professionnels. Il était un temps question, selon L’Equipe; que Winamax occupe l’espace, mais l’opérateur se serait depuis retiré.