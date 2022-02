FCGB : Ce que pourrait coûter l’éviction de Petkovic aux Girondins de Bordeaux

Ses Girondins balayés, ce dimanche par Reims (1-5), Vladimir Petkovic ne devrait pas survivre à cette nouvelle défaite, en tant que coach du FCGB.

Dix-neuvième de Ligue 1 avec seulement 20 points en 23 journées, le FCGB est dans le dur depuis le début 2021-2022, après une 12e place lors de la saison précédente. Entre temps est arrivé Vladimir Petkovic sur le banc, et il est peu dire que les choses ne fonctionnent pas. D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’entraîneur aurait été mis à pied par sa direction et si cela se confirme, l’addition pourrait être salée.

Le technicien a un contrat jusqu’en 2024 avec le FCGB

Six mois et puis c’est tout. L’avenir de Vladimir Petkovic et celui de son adjoint Antonio Manicone, semblent s’écrire loin de Bordeaux. L’ex-sélectionneur de la Suisse, qui avait signé avec les Girondins le 28 juillet 2021 pour un contrat de 3 ans, sera indemnisé financièrement. A savoir à quelle mesure. Si les informations de L’Equipe indiquent un salaire mensuel brut de 300 000 euros, avec primes, 20 Minutes affirme que les émoluments de l’entraîneur sont moitié moindres (150 000 euros).

L’éviction de Vladimir Petkovic pourrait coûter cher

Cela signifie que le club bordelais, s’il a nécessité à payer l’intégralité des salaires restants dus, pourrait s’acquitter de 4,5 à 9 millions d’euros. Et même possiblement plus, puisque d’après L’Equipe, son salaire augmenterait au fil des saisons. Cependant, il s’agit là d’un cas où aucun accord ne serait trouvé, entre l’entraîneur de 58 ans et le FCGB. Il est toutefois possibles que les deux parties s’entendent sur une réparation juste pour tout le monde.