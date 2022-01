FCGB : Combien ça coûterait de recruter Martin Caceres (Cagliari) ?

Martin Caceres aurait été proposé aux Girondins de Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison 2021-2022 délicate, tant au niveau sportif qu’au niveau économique. Le FCGB pointe à la 17e place de Ligue, à seulement trois points de la zone de relégation. Le club ne s’est toujours pas montré actif sur le marché des transferts, côté arrivée, mais cela pourrait être amené à changer. Selon les informations de 90Football, les Marines et Blancs se sont renseignés sur le défenseur de Cagliari, Martín Caceres. Ce jeudi, L’Equipe précise que l’Uruguayen « a été proposé », à l’équipe au scapulaire.

Un ancien de la Juve pour renforcer la ligne arrière du FCGB

11 clubs en 16 ans de carrière. Martín Caceres est un joueur expérimenté, qui a connu de nombreuses grandes formations, comme Barcelone, la Juventus ou encore Séville. Le défenseur est réputé pour sa polyvalence sur toute la ligne arrière. Il est arrivé libre à Cagliari, en fin d’été dernier, après deux ans à la Fiorentina. Selon Transfermarkt, le joueur vaut 900 000 euros sur le marché des transferts. Une cote légèrement plus élevée que celle de l’Observatoire du football (CIES), qui est entre 1 et 2 millions d’euros.

🚨Info TRANSFERT✈️

Exclu @90footballFr #Bordeaux sur Martin #Caceres A la recherche de recrues derrière, les @girondins se sont positionnés sur le dossier Martin Caceres, expérimenté défenseur central uruguayen de @CagliariCalcio 🇺🇾 Plus d’infoshttps://t.co/mHIftWxGqL pic.twitter.com/44nUxEVDbW — 90 Football (@90footballFr) January 23, 2022

Martín Caceres, en fin de contrat avec Cagliari

Des estimations plutôt faibles pour plusieurs raisons. Le défenseur va célébrer ses 35 ans, en avril prochain. C’est aussi dû à son contrat avec le club italien, qui prend fin cet été. Le numéro 4 de Cagliari émargerait à près de 90 000 euros brut mensuels, soit un peu plus d’un million d’euros la saison. Martín Caceres, depuis le passage dans la nouvelle année, ne joue plus et semble être poussé vers la sortie.