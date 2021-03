FCGB : Les Girondins versent 44000€ au foot amateur

Les deniers non réclamés des abonnés et autres proches soutiens du club , le FCGB les aversé au football amateur, par le biais de sa fondation, Coeur Marine.

À travers leur fonds de dotation Coeur Marine et Blanc, les Girondins de Bordeaux, ont remis un chèque de 44 000 € au profit du football amateur. Alors que Noël Le Graët, président de la FFF, a annoncé que les compétitions chez les adeptes du ballon rond, ne devraient pas reprendre, c’est un beau geste qu’ont réalisé les Bordelais, envers le football populaire, son premier partenaire et soutien. C’est un signe de solidarité exprimé, alors que le FCG lui même, souffre durement de la crise et de ses effets.

Les supporters des Girondins de Bordeaux solidaires

Dans un communiqué, le FCGB justifie son geste : « Des abonnés et Membres du Réseau du FC Girondins de Bordeaux ont décidé de faire don de leurs avoirs au fonds de dotation du Club. Grace à la générosité de ces supporters, cette somme a été affectée à la mise en place d’un programme solidaire dont le football amateur fait partie« . Dans cette période difficile, le rôle de chacun est important, que ce soit à grande, ou à petite échelle.

Le club soutient aussi la cause féminine

Lors de la rencontre entre le PSG et les Girondins de Bordeaux, ce mercredi, les joueurs ont porté un tee-shirt d’échauffement particulier. Le prénom de toutes les supportrices abonnées, était marqué sur le tissu. Cette action, intervient, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain.