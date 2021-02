FCGB – OM : Un maillot en Mandarin inédit sur les épaules des Girondins

Un flocage en Mandarin, sur le maillot des joueurs du FCGB, pour la visite de l’OM, ce dimanche soir.

C’était ce 12 février, l’entrée en Chine dans une nouvelle année ; celle placée sous le signe du boeuf. Ce dimanche, le match de gala à jouer face à l’OM en Ligue 1, sera pour les Girondins de Bordeaux, l’occasion de célébrer cet événement. Cela, en portant un maillot inédit, avec le nom de chaque joueur sur la feuille de match, floqué en Mandarin.

Les Girondins célèbrent le Nouvel An chinois, avec la visite de l’OM

Cette initiative est nouvelle et coincide au retour d’adidas, en tant qu’équipementier officiel du club, depuis la rentrée de cette saison 2020-21. Ces maillots sont proposés à la vente, aux supporters bordelais. C’est une série limitée, mais renseignements pris par nos soins, uniquement dans le temps et non sur le nombre de pièces mis à disposition. L’opération se poursuivra toute la semaine, après la rencontre, ces flocages sont au même prix qu’à l’ordinaire, à 18 euros.

Sur le terrain, un match entre adidas et Puma

Sur le terrain les Marines du FCGB en adidas, affronteront les blancs phocéens habillés par Puma. La rencontre se joue en soirée, à partir de 21h, à suivre en direct sur la chaîne Canal +.