FCGB : Un maillot third collector pour les 140 ans du club [OFFICIEL]

Laurent Koscielny avec le nouveau maillot third sur les épaules.

Joyeux anniversaire les Girondins de Bordeaux, qui soufflent leurs 140 bougies. Une date aussi symbolique, pour un club majeur du paysage footballistique français méritait bien une belle dédicace, offerte par l’équipementier Adidas. Ce samedi, il dévoile un maillot third pour les pros de Vladimir Petkovic, que les suiveurs du club pourront s’offrir, à condition de ne pas traîner.

Adidas célèbre les 140 ans des Girondins d’un maillot third collector

Cette pièce est en effet produite en série limitée, à 1881 unités toutes numérotées. Soit, vous l’aurez compris, l’année de création du FCGB. Les puristes apprécieront, c’est certain, le retour du logo de la précédente génération. Les couleurs sont iconiques : du bordeaux (what else!) et du doré, pour le côté clinquant de l’événement. Il rappelle surtout, l’épopée européenne du club, marquée par une finale perdue face au Bayern Munich, en feu la Coupe UEFA.

Un rappel à l’épopée presque victorieuse du FCGB en Coupe UEFA 96

Ce maillot third sera porté pour la première fois sur le terrain, à l’occasion du match de ce samedi après-midi, dans le derby face au voisin Nantes. « Au nom de toute la famille des Girondins, je souhaite personnellement remercier notre partenaire Adidas pour avoir été une pièce maitresse dans la création de ce maillot anniversaire avec – en prime – le retour à un logo aimé de tous. Le tout en se projetant sur un projet commun excitant pour le futur », réagit le patron du club, Gérard Lopez, par communiqué.

Portée à l’occasion de la visite de Nantes et vendu en édition limitée

Cette tunique événementielle sera disponible au stade (dès 12h) ou la plateforme web du club (15h), samedi, ainsi qu’au store de la rue Sainte-Catherine lundi 18 octobre à partir de 10h. L’équipementier annonce, en plus, la sortie d’une collection « 140 ans ».