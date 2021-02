FIFA 21, 2e bien culturel le plus vendu en France. Chiffres et classement…

Succès commercial pour le jeu FIFA 21, avec Mbappé à l’affiche.

Jamais très loin du leadership mais cette année, FIFA 21 n’est pas le bien culturel le plus vendu en France. La simulation de football sur consoles développée par Electronic Arts se classe deuxième sur l’année 2020, au palmarès de l’institut GFK, que relaie Le Figaro.

Entre 500 000 et 1 M de FIFA 21 vendus

Il s’est vendu entre un demi-million et un million d’unités du jeu avec Kylian Mbappé sur la jaquette. Les jeux de consoles sont les principaux gagnants de l’année achevée puisque Mario Kart 8 suit FIFA 21 au classement, avec un volume de ventes proche. Quant au premier, c’est un autre jeu dédié à Nintendo qu’est la plateforme, Animal Crossing. Il s’en est vendu un million d’exemplaires en France.

Une année propice à la pratique du gaming

Précision importante, il n’est ici question que de ventes physiques et non les chiffres du digital que les développeurs gardent pour eux. Avec le confinement et le repli sur soi ou chez soi, les ventes de jeux et de consoles ont significativement augmenté, d’après le rapport, plus que les livres