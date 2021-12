FIFA 22 : EA Sports déploie un kiosque éphémère dans Paris

Des journaux spéciaux FIFA 22, pour mettre en avant la « next génération » du football.

Et là, l’envie de sortir dans les rues de la capitale, se fait soudainement plus forte. Spoil, ça se passe, ce week-end du 18 et 19 décembre à Cour du Havre Gare Saint Lazare. À Paris donc. Mais aussi à New York et à Londres, pour deux autres métropoles choisies pour l’occasion. Laquelle est-elle ? L’opportunité de gagner – en série limitée -, un journal, un vrai, qui porte le nom de « The Next Génération », celle à suivre sur FIFA 22.

Toutes les Unes de "The Next Génération" - Eduardo Camavinga

Un kiosque dans Paris pour lire la « Next Génération »

Avec des articles dédiés à quelques-unes des pépites du football de demain. Il existe des versions de Kylian Mbappé, Phil Foden, Jude Bellingham, Christian Pulisic, Theo Hernández et Eduardo Camavinga. Avec des titres comme « Mbappé le roi stellaire du PSG », « Camavinga le général du milieu de terrain, du Real Madrid », ou « Phil Foden l’enfant prodige de Manchester City ».

Pour accompagner l’offre Holidays sur FIFA 22

Ces kiosques et les journaux édités accompagnent l’offre spéciale « Holidays ». Lancée depuis le 15 décembre et pour un mois environ, elles donnent à ceux qui jouent à FIFA 22, l’opportunité de gagner un élément joueur de la nouvelle génération FUT 22, c’est-à-dire des éléments qui célèbrent ces jeunes cracks, en fonction d’un événement marquant qui a lancé leur carrière sur orbite. Pour celles et ceux qui ne pourront obtenir leur propre version papier du journal, toutes les six éditions sont à télécharger, sur le site de EA Sports.