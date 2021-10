FIFA 22 : Les meilleurs agents libres à recruter pour sa carrière

Pour les plus petits budgets, les joueurs sans contrat sur FIFA 22.

Quand on n’a pas de pétrole, il faut des idées. En voilà vingt pour vous, qui sont les meilleurs agents libres à recruter pour sa carrière FIFA 22. Comprendre que tous ces profils ci-dessous et à voir au complet, en page suivante, sont des éléments contractuellement libres, donc prêts à s’engager pour vous à n’importe quel moment.

Des joueurs de qualité sans contrat pour sa carrière

C’est pratique car en plus, il y a des joueurs prometteurs, qui offrent un gros potentiel de progression dans le temps. Ils pourraient s’inscrire dans notre liste des 150 meilleures pépites à pratiquer pour sa partie FIFA 22. Dans le titre que développe Electronic Arts, les agents libres apparaissent à chaque début de saison, une fois leurs contrats expirés.

Idéal pour les plus petits budgets du FIFA 22

Il faut ensuite être rapide pour les enrôler. Dans la liste des vingt meilleurs au commencement d’une parti FIFA 22, il y a pas mal de Russes et de tous les postes du jeu, pour vous aider à bâtir un collectif compétitif. Et surtout, à moindre frais, pour les budgets les plus étriqués.

Les meilleurs joueurs agents libres à recruter gratuit sur FIFA 22

Joueur Age Position Note moyenne Potentiel Charis Chatzigavriel 17 G 58 84 Matvey Safonov 22 G 72 82 Sebastian Szymanski 22 MOC 71 81 Marko Stamenic 19 MC 62 80