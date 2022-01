FIFA 22 : Voilà la TOTY de FUT 22 (sans Cristiano Ronaldo)

Voilà la Team of the year du jeu FIFA 22.

Ils étaient 80 à prétendre figurer dans ce collectif, des millions de votants en ont décidé entre le 10 et le 17 janvier. Et voilà le résultat : la TOTY de FUT 22, du jeu FIFA 22. Soit le onze de référence des gamers qui pratiquent le jeu de football sur console. Lequel inclut Lionel Messi, absent l’année dernière. Mais pas Cristiano Ronaldo, l’autre habitué du genre.

Cinq joueurs du PSG dans la TOTY FUT 22 de FIFA 22

Cette Team Of The Year de FUT 22 fait surtout la part belle au Paris Saint-Germain, qui se glissent à près de la moitié joueurs dans les onze, avec Kylian Mbappé, Lionel Messi, Achraf Hakimi, le capitaine Marquinhos et le gardien, Gianluigi Donnarumma. Les Citizens de Manchester, en suivant sont trois ; deux évoluent à Chelsea et Robert Lewandowski défend le Bayern Munich.

La 11e sélection de Lionel Messi dans une équipe type EA Sports FIFA

« L’Équipe de l’Année EA Sports FIFA est la voix authentique de millions de fans de football, qui scrutent les meilleurs joueurs du monde et votent pour ceux dont ils estiment qu’ils ont eu le plus grand impact dans ce sport magnifique en 2021. Année après année, nous sommes exaltés par l’engagement de notre communauté footballistique à travers le monde et nous sommes honorés à l’idée de présenter leur XI élu dans FIFA 22 », explique David Jackson, VP of Brand d’EA Sports. Pour cinq des joueurs nommés c’est une première. Lionel Messi en est lui à sa onzième sélection. c’est David Beckham qui a dévoilé cette TOTY 22.