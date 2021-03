Football, F1, Moto GP : Les audiences du sport ce dimanche

C’était un gros dimanche de sport à la télévision.

Un dimanche comme on les aime, pour n’importe quel amateur de sport. Le volubile journaliste de L’Equipe, Yoann Riou l’a très bien résumé sur les réseaux sociaux ; il y en avait pour tous les goûts et la palette des émotions était particulièrement large. Déjà, tout a commencé vendredi, par la fin du Six Nations et le raté des Bleus. Il y avait pourtant du monde, pour les suivre, à la télé.

Les Bleus du foot gagnent devant 4,5 M de téléspectateurs

Beaucoup plus, que ceux de Didier Deschamps, au Kazakhstan, ce dimanche à une tranche horaire inhabituelle, à 15h. Le site Puremedia résume : pour ce match de la France, qualificatif au Mondial 2022, 4,5 millions de téléspectateurs ont été relevés sur TF1, pour une part d’audience forte de 37,4% sur la case. Sitôt la fin ordonnée, il fallait basculer sur Canal + pour voir le premier Grand Prix de la saison 2021 de F1. Une course que la quatrième chaîne proposait exceptionnellement en clair, avec l’ouverture du championnat Moto GP, en suivant, à 19h.

F1 et Moto GP ont débuté la saison 2021 en clair sur Canal +

Pour la F1 et le GP de Bahrein, 16% de l’audience devant les écrans a suivi l’événement, soit une moyenne fournie de 1,89 millions pour voir le premier duel entre Verstappen et Hamilton, remporté in extremis par le deuxième. Canal a terminé première chaîne nationale, sur l’horaire. Ceux qui en voulaient encore sont restés, pour suivre dans la foulée le GP du Qatar de la Moto GP. On attendait Quartarao, finalement cinquième, c’est Zarco qui a illuminé la course pour les Français devant une moyenne de 1,39 millions de téléspectateurs et une part d’audience de 7,6%.