Footballeur ou grands patrons, qui gagne le plus en France ?

Lionel Messi et Bernard Charlès, respectivement le footballeur et le patron les mieux payés de France.

A quel point de similitude sont les salaires des footballeurs qui évoluent en France, sur le reste de la société ? Semblables à ceux des grands patrons, à la tête de quelques-unes des sociétés les plus performantes du pays. Le top 5 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 tient, et même dépasse la comparaison, avec celui des dirigeants d’entreprises.

Lionel Messi, le plus haut salaire de l’histoire du sport en France

Dans le football tricolore, Lionel Messi a, depuis l’été achevé, le salaire le plus élevé avec le PSG, proche de 38,9 millions d’euros brut, par an. Pour un contrat signé sur deux ans, plus une année plus en option. Avec lui, Neymar (36,7 M€) et Kylian Mbappé (27,69 M€), gagnent tous, cette saison plus, que la plus haute rémunération chez les patrons. Et d’abord celle enregistrée sur l’année 2020, par Bernard Charlès, Directeur général du groupe Dassault Systèmes.

Trois footballeurs devant le premier grand patron

Selon une étude récemment publiée par Proxinvest, les 5 grands patrons les mieux payés de l’année, cumulent 72,7 millions d’euros brut en rémunération, contre quasiment le double, celui des footballeurs. Tous appartenants au même club du PSG. Et encore parle-t-on pour eux d’estimations de leur part fixe, sans tous les bonus auxquels ils peuvent prétendre.

Les 5 grands patrons les mieux payés de France

Bernard Charlès (DG de Dassault Systèmes) = 20,6 M€

Daniel Julien (PDG de Teleperformance) = 17 M€

Mike Manley (ex-PDG de Fiat Chrysler Automobiles) = 14,9 M€

Douglas Pferdehirt (PDG de TechnipFMC) = 10,5 M€

Eric Vallat (DG de Rémy Cointreau) = 9,7 M€

Sur la base des chiffres de l’année 2020

Les 5 footballeurs les mieux payés de Ligue 1

Lionel Messi (Paris SG) = 38,96 M€

Neymar (Paris SG) = 36,7 M€

Kylian Mbappé (Paris SG) = 27,69

Marquinhos (Paris SG) = 14,4 M€

Marco Verratti (Paris SG) = 14,4 M€