PSG – Barça : A combien s’élève la fortune de Ronaldo Koeman ?

Ronald Koeman est l’entraîneur du Barça, sous contrat jusqu’en 2022.

Position légèrement inconfortable que celle qu’occupe Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Le technicien néerlandais, ancienne sentinelle dans la défense catalane, est arrivé au début de saison au service d’un Barça convalescent. La défaite concédée au PSG, mardi en Ligue des champions (1-4) et plus sûrement l’arrivée imminente d’un nouveau président, pourraient le contraindre à rendre son tablier.

La défaite contre le PSG et le changement de gouvernance mettent sa place au FC Barcelone en danger

Avant cette expérience, Ronaldo Koeman a déjà oeuvré au FC Barcelone en tant qu’assistant, avant de voler de ses propres ailes, entre des clubs aux Pays-Bas, en Espagne, en Angleterre et même la sélection néerlandaise. Avec le Barça, il s’est contractuellement engagé sur une période de trois ans, jusqu’au soir du 30 juin 2022. Ça lui vaut de gagner près de 5 millions d’euros brut la saison complète. C’est moins que ses prédécesseurs, Ernesto Valverde et Quique Sétien.

Ronald Koeman, « l’un des managers les plus riches des Pays-Bas »

Ronald Koeman assume sa notoriété, même compliquée pour un entraîneur de football. Il est ainsi présent sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram et cumule près de 2 millions de followers. Ça lui offre des opportunités extra-football avec des marques comme Gillette associée à la sélection Oranje de football. La fortune de Ronald Koeman va s’épaissir maintenant qu’il a pris position sur le banc d’un club taillé Ligue des champions, à ce stade, elle est estimée par la plateforme Sportekz proche de 7 millions d’euros. « Il fait partie des managers les plus riches des Pays-Bas », écrit le média à son sujet.