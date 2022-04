France, Brésil, Angleterre: Qui va gagner le Mondial 2022 selon les bookmakers ?

Au jour du tirage au sort, qui va gagner le Mondial 2022 selon les bookmakers ?

Après quatre ans d’attente, la Coupe du Monde va reprendre ses droits, en fin 2022, au Qatar. Les plus grandes nations du football, comme le Brésil, l’Angleterre ou encore l’Argentine seront présentes pour l’évènement. Il en est de même pour la France, qui aura la tâche de faire respecter son statut de tenant du titre. A moins de 7 mois du coup d’envoi du Mondial, les bookmakers spéculent déjà sur quelle sélection gagnera le trophée, le 18 décembre, à l’issue de la finale.

La France, le Brésil et l’Angleterre, le trio de tête

Deux favoris se dégagent des nombreuses nations ayant pour but de remporter la Coupe du Monde : le Brésil et la France. Les Brésiliens, tout juste devenus numéro 1 au classement Fifa, possèdent une équipe très talentueuse, et sortent des éliminatoires sans avoir perdu le moindre match (14 victoires sur 17 rencontres). Les Bleus sont également en grande forme, après avoir gagné la Ligue des Nations, il y a quelques mois. Derrière ces deux mastodontes se trouvent les Anglais, qui sortent d’une finale lors du dernier Euro, et d’un parcours quasi-sans faute pour se qualifier au Mondial.

La Belgique, bien loin derrière les autres favoris

D’après les bookmakers, la Belgique n’est que la huitième nation la plus susceptible à soulever le trophée, en mi décembre prochain. Cela semble plutôt loin pour une sélection qui a dominé le classement Fifa, ces quatre dernières années, avant d’être récemment détrônée par la Seleçao. Les Diables Rouges, emmenés par Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku et les frères Hazard, paient leur manque de titres internationaux durant leur période de domination. Lors de l’Euro 2021, ils ont été éliminés par les futurs gagnants, l’Italie, en quarts de finale tandis que les Bleus les ont sortis en demi de la Ligue des Nations, en octobre dernier.

Cotes des pays susceptibles de gagner le Mondial 2022

Brésil = 6,5

France = 7

Angleterre = 8,5

Espagne = 9

Argentine = 10

Allemagne = 10

Portugal = 11

Belgique = 13

Pays-Bas = 20

Danemark = 26